Западные страны отказались восстанавливать Сирию

США, Франция, Германия и Великобритания приняли решение, что они не будут участвовать в восстановлении экономики арабской республики до того момента, пока там не начнется «настоящее политическое урегулирование».

«Мы не будем рассматривать вопрос о предоставлении или поддержке какой-либо помощи в целях восстановления [Сирии] до тех пор, пока не будет запущен необратимый и заслуживающий доверия, предметный и подлинный политический процесс», – говорится 15 марта в совместном заявлении участников западной коалиции, опубликованном на сайте Госдепа США.

При этом подписавшие документ страны считают, что конфликт в стране до сих пор не закончен, несмотря на заверения правительства. «Реальность такова, что подавление сирийского народа режимом не завершилось», – считают члены западной коалиции. США, Франция, Германия и Великобритания не отказываются от преследования военных преступников, которые совершили злодеяния во время конфликта в республике.

Кроме того, в обращении содержится призыв к России и сирийским властям начать переговоры, которые могут принести мир.