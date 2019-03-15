Кроссовер отправил легковушку в столб на Орджоникидзе, из машины вызволяли человека

Серьезная авария затруднила движение в Московском районе Петербурга. По словам очевидцев, из одной из машин человека пришлось вытаскивать.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», вечером 15 марта на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе столкнулись кроссовер и легковая Skoda. Последняя от удара вылетела на тротуар и врезалась в столб.

«Там до сих пор человека вытаскивают, только что проезжал», – писал после ДТП очевидец Дима. Отмечается, что на месте работала реанимация.

«Уже скорая с реанимацией уехали, и ещё одна приехала. А полиции наехало прям тьма-тьмущая...» – пишет участница группы Катерина.

Информация о пострадавших уточняется. Движение по Орджоникидзе, по данным «Яндекс.Пробок», затруднено.