Еще один банк-партнер аккредитовал жилые комплексы ГК «КВС»

ГК «КВС»

ГК «КВС» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области реализует проекты как комфорт, так и бизнес-класса. Теперь квартиру можно приобрести в ипотеку от банка Абсолют.

Для клиентов ГК «КВС» в Абсолют Банке процентная ставка составит от 10,49%. Первоначальный взнос от 20%, сумма кредита – от 300 тыс рублей до 20 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://absolutbank.ru

Специалисты отдела продаж ГК «КВС» помогут выбрать квартиру, определиться с наиболее подходящей формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"