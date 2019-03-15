Экс главный тренер "Спартака" назвал причину, почему он готов возглавить «Зенит»

«Зенит» не входит в число клубов, которые бы отказался возглавить бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Sport24.ru приводит слова итальянского специалиста, он вообще не видит проблемы в подобном переходе.

«К сожалению, тренеры идут туда, где их хотят. Куда их зовут — туда они и идут, стараясь при этом никого не обидеть. Это наша работа. Есть определенные исключения, конечно. Но в остальном я видел многих тренеров, которые были в «Интере», потом переходили в «Милан», а затем шли в «Ювентус». Футбол — как жизнь. Если конкурент твоей фирмы предложит тебе лучшие условия работы, ты не пойдешь? Для тренеров это работа», — заявил Каррера.

Напомним, Массимо Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством москвичи в сезоне-2016/17 стали чемпионами России впервые за 16 лет. В октябре 2018 года Каррера был отправлен в отставку. Его временно заменил помощник – испанский специалист Рауль Рианчо. В ноябре главным тренером был назначен Олег Кононов.

На днях стало известно, что Каррера вернулся в Москву, чтобы посетить матч «Спартак» – «Зенит» 17 марта. «Спартак» сейчас занимает пятое место (32 очка), а «Зенит» – первое (40). В матче первого круга в Петербурге команды сыграли вничью 0:0. «Спартак» возглавляет Олег Кононов.