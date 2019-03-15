Виталий Мутко уверяет, что россияне не переплачивают вдвое за услуги ЖКХ

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко назвал «поверхностным» наделавшее шуму высказывание главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева в выступлении перед журналистами в пятницу, 15 марта. Глава ФАС заявил ранее, что коммунальщики устанавливают тарифы на 100% выше себестоимости.

«Это такой сложный вопрос, чтобы вот так просто в публичном поле такие вещи заявлять... Конечно, это не так. Нет таких различий – больше 100 процентов себестоимости...» – высказал мнение вице-премьер, отвечающий в правительстве за строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. По мнению чиновника, заявлять, что россияне платят за ЖКХ вдвое больше, чем должны были бы, – поверхностно с обывательской точки зрения. Потому что, настаивает Виталий Мутко, тариф зависит от региона и от множества других факторов.

«Вы работаете на газе – у вас современная котельная. А другой работает на мазуте, там стоимость другая, – привел пример вице-премьер. – И вроде они в соседних деревнях, но вы будете платить в этой современной котельной меньше».

И вообще — регионы сами устанавливают тарифы, федеральное правительство тут ни при чем, заверил чиновник.

"Мы только регулируем предельные индексы в коммунальной сфере. Сегодня надо понимать, что разночтения есть, есть (в регионах. – Ред.) обходы наших индексов, вот все эти обходные пути для начала надо вместе с ФАСом закрыть", – Виталий Мутко призвал самого Игоря Артемьева разделить ответственность за рост тарифов.

Глава ФАС говорил о завышении тарифов ЖКХ и о высокой разнице между ценами на одни и те же услуги в разных регионах 11 марта в интервью НТВ. Объективных причин для перекосов руководитель ФАС не видит, а в ходе проверок, по его словам, обычно выясняется, что «сынуля губернатора или высокопоставленного чиновника» через региональную энергетическую комиссию пробил повышение расценок.

«Фонтанка» после выступления Игоря Артемьева постаралась с помощью петербургских экспертов составить список рекомендаций для горожан — как не дать управляющим компаниям себя обмануть.