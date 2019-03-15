МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за поездки делегации Госдумы в Крым
Украинское внешнеполитическое ведомство 15 марта выразило протест и направило ноту Москве в связи с поездкой делегации Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным в Крым.
В пресс-службе украинского МИД считают, что это является "грубым нарушением государственного суверенитета Украины, международного права и устава ООН". "Министерству иностранных дел Российской Федерации направлена нота протеста", – отметили в ведомстве.
"Украина рассматривает этот и другие подобные «визиты» руководства Российской Федерации как дальнейшие шаги по легитимизации попытки незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, а сделанные российскими чиновниками заявления – циничными и откровенно провокационными", – считают в МИД Украины.
Делегация Госдумы 15 марта принимает участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к пятилетию крымской весны. В ходе визита председатель Государственной думы ФС РФ Вячеслав Володин призвал обязать Украину компенсировать Крыму потери от нахождения в ее составе.
Справка:
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.