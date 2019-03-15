Минздрав предлагает продавать алкоголь только в специализированных отделах либо алкомаркетах

Минздрав России выступает за то, чтобы убрать алкогольную продукцию с витрин и общедоступных полок магазинов в отдельные изолированные помещения или реализовывать в специальных алкомаркетах. О позиции ведомства говорится в ответе министерства на запрос депутата Госдумы фракции «Единая Россия» Леонида Огуля, первым предложившего так ограничить продажу спиртного, сообщает 15 марта ТАСС со ссылкой на документ.

"Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением", – пишет от имени Минздрава замглавы ведомства Олег Салагай. Необходимость ограничения доступности спиртного, в том числе территориально, уже отражена в правительственной Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения России на период до 2020 года. А также в европейском Плане действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012 – 2020 годы и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, подчеркивают в Минздраве.

В ответе депутату чиновники привели данные исследований, согласно которым "размещение алкогольной продукции в хорошо просматриваемых местах торгового объекта способно значительно увеличить продажи алкогольной продукции – на 23,2% для пива, на 33,6% для вина и на 46,1% для крепких напитков. Это эквивалентно, подчеркивают в министерстве, снижению цены на алкогольную продукцию на 4 – 9%". Инициативу депутата «Единой России» ранее не поддержал Минпромторг, заявив, что ужесточение правил продажи алкоголя может привести к росту цен и ограничению конкуренции в торговле.

В Петербурге три месяца назад начали сносить торгующие спиртным отдельно стоящие ларьки. Городской комитет по контролю за имуществом в ходе своих проверок обнаружил более 150 нестационарных точек, которые торгуют алкоголем, хотя по закону не имеют на это права.