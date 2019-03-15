У ГК «КВС» появился новый партнер

ГК «КВС»

В рамках программы лояльности «Клуб Ваших соседей» у ГК «КВС» появился новый партнер – Фабрика мягкой мебели Di-Van. Все диваны функциональны, большинство имеют механизм трансформации «диван-кровать». Есть эргономичные модели, которые подойдут для студий и однокомнатных квартир.

Программа лояльности «Клуб Ваших соседей» позволяет приобрести квартиру, паркинг, офис в жилых комплексах ГК «КВС» со скидкой. Кроме того, для членов клуба предусмотрены специальные условия обслуживания и покупки товаров у компаний-партнеров. Стать членом клуба просто – нужно стать клиентом ГК «КВС».

Подробнее с программой лояльности «Клуб Ваших соседей» можно ознакомиться на сайте https://kvsspb.ru/klientam/programma_loyalnosti/

Справка о компании ГК "КВС"