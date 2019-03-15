История о петербургской сосульке и ране в 12 см может стать эпизодом в российском сериале

Упавшая на голову сценаристки из Петербурга ледяная глыба в будущем может появиться в одном из российских сериалов. Оставившая после себя след в 12 сантиметров сосулька не только нанесла серьёзный вред здоровью, который ещё оценят в суде, но и стала поводом для вдохновения.

Как рассказала «Фонтанке» 15 марта пострадавшая Мария, спустя чуть меньше недели после происшествия врачи сняли швы с раны. Однако 33-летней горожанке ещё предстоит длительное лечение. На лекарства уходит по несколько тысяч в день, право на компенсацию за эти расходы сценаристка намерена отстаивать в суде.

Мария написала сценарий полнометражного фильма с одним из авторов «Физрука» Константином Майером. Эта работа ушла в продакшн Good Story Media. Ожидается, что картина выйдет в этом году. Сейчас Мария вместе с авторами-напарниками, среди которых также и Константин Майер, продолжает работать над сериалом для кинокомпании «Друг друга», известной по комедии «Я худею».

«Первое, что мне сказал Майер: мы пишем серию про это», — описала горожанка реакцию коллеги на происшествие с сосулькой.

Ледяная глыба с третьего дома на Большой Конюшенной улице упала на сценаристку в ночь на 9 марта. Сосулька оставила после себя рану в 12 сантиметров. Дом обслуживает ТСЖ.