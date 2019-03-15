Facebook заблокировал рецепт домашних голубцов от петербуржца

Администрация социальной сети удалила пост с описанием приготовления блюда восточноевропейской кухни Дмитрия Соколовского за нарушение «норм сообщества».

«Администрация ФБ ассоциирует слово голубцы с оскорбительным названием геев», – предположил в комментарии «Фонтанке» 15 марта сам автор рецепта и создатель ресурса Udaff.com.

По его словам, никаких других разъяснений, кроме «нарушения норм сообщества», он от Facebook не получил. Соколовский уверен, что рецепт был самый обычный, а выложил он его еще в 2015 году. Оспаривать решение он не намерен.

В пресс-службе американской компании не смогли оперативно предоставить объяснения блокировки записи Соколовского.