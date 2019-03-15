Жизнь на юге Северной столицы

Расстояние между границами Петербурга с севера на юг - более 30 км. А есть ли разница в условиях жизни на северных и южных территориях города?

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Ответ на этот вопрос наверняка интересует всех, кто выбирает новую квартиру. Даже тех, кто живет в Северной столице уже давно и, казалось бы, знает все особенности городской недвижимости. А все потому, что за последние десять лет город очень сильно преобразился.

Вот, например, север Петербурга. Исторически это направление считалось престижным во многом благодаря обилию рек, озер, крупных лесопарков как на территории города, так и в его ближайших пригородах. Да и транспортную инфраструктуру (включая метро) на севере многие считали более развитой.

Южное направление, наоборот, особой популярностью и у покупателей, и у застройщиков раньше не пользовалось. Мол, и до центра города добираться дольше, и станций метро здесь меньше. Но буквально за последние несколько лет ситуация заметно изменилась и сегодня на юге Петербурга появились микрорайоны нового качества – с домами «не выше сосен», достаточной торгово-развлекательной и транспортной инфраструктурой.

Сейчас в городской черте строится несколько крупных проектов невысокой этажности с продуманной средой для жизни. Проект малоэтажной комплексной застройки «На Царскосельских холмах» – один из таких. Он строится в западной части Пушкинского района, на территории, ограниченной Волхонским, Пулковским и Петербургским шоссе (девелопер – компания «Центр Развития»). На территории в 316 га изначально запроектированы школы, детские сады, магазины, бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы. Уже сдано несколько жилых комплексов, в том числе три «Образцовых квартала», которые построила компания «Терминал-Ресурс». Этот же застройщик построил и ввел в эксплуатацию детский сад с бассейном. Сейчас достраивается ЖК «Образцовый квартал 4» (его планируют сдать уже в этом году), проектируется школа, недавно началось строительство ЖК «Образцовый квартал 5». Также «Терминал-Ресурс» весной этого года планирует начать строительство бизнес-парка Garage.

Территорию новой застройки покупатели быстро оценили по достоинству. На симпатии потребителей во многом повлияла невысокая этажность новых кварталов и формирующаяся в них атмосфера добрососедства. Кроме того, на юге города в последнее время активно развивается транспортная инфраструктура: проведена реконструкция Петербургского шоссе до шести полос, появился виадук над железной дорогой. Уже сейчас жители сданных «Образцовых кварталов» имеют много возможностей для проезда к разным районам города. Так, на автомобиле или общественном транспорте удобно добираться в любую точку Петербурга и Ленинградской области по Петербургскому, Киевскому, Волхонскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту и кольцевой автодороге. На общественном транспорте за 15-20 минут можно доехать до метро «Московская» или «Купчино».

Планом развития дорожной сети города Санкт-Петербурга предусмотрено строительство новой магистрали (улицы Южной), которая соединит Киевское, Петербургское и Московское шоссе с районом Металлострой. Планируется строительство развязки с Витебским проспектом. Также на 2019 год запланировано строительство железнодорожной станции, которая расположится на территории проекта «На Царскосельских холмах». Она позволит за полчаса добраться до Балтийского вокзала и станции метро «Балтийская».

Чем еще примечательно южное направление? К примеру, Пушкинский район отличает близость исторических дворцово-парковых ансамблей. А территория Пулковских высот (именно там строятся «Образцовые кварталы») самой природой приподнята на 50 метров над уровнем Балтийского моря.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Да и с отдыхом и развлечениями дела в южной части Петербурга обстоят лучше, чем несколько лет назад. В последние годы на Пулковском шоссе открылось много торгово-развлекательных центров, а в 20 минутах езды от проекта «На Царскосельских холмах» расположен комплекс для активного семейного отдыха – современный горнолыжный курорт «Туутари Парк».

Так что, если вы раньше не задумывались о том, на севере или юге Петербурга лучше жить, поразмышлять об этом стоит. Хотя бы потому, что при желании квартиру можно переделать, а вот район – нет.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya