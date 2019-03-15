Водитель «ГАЗели» в Красном Селе сбил ребенка и получил за это, не сходя с места. А потом все разошлись

Курьезный и весьма поучительный инцидент произошел 15 марта в Красносельском районе Петербурга. Невнимательность привела к ДТП, а ДТП переросло в драку.

Как сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», грузовая «ГАЗель» сбила ребенка на одном из нерегулируемых пешеходных переходов в Красном Селе. Водитель не обратил внимания, что грузовик в соседнем ряду остановился перед «зеброй», пропуская пешеходов, и вылетел на переход.

Пострадавшего мальчика сопровождал взрослый парень. После случившегося он «не смог сдержаться» и избил водителя.

На записи с камер наблюдения видно, как в правом ряду перед «зеброй» останавливается большегруз и трое пешеходов начинают переходить дорогу. Ребенок прыгает по переходу впереди сопровождающего и попадает прямо под летящую «ГАЗель»: в последний момент он замечает машину и пытается увернуться, но безуспешно. После падения мальчик сразу встает без посторонней помощи, так что вероятно, обошлось без серьезных травм.

Сопровождавший ребенка парень тут же кидается к машине, открывает водительскую дверь и налетает на водителя с кулаками. И лишь затем вместе с ним направляется к ребенку, который до этого так и ходил по проезжей части, пока не перебрался на тротуар. После непродолжительной беседы пешеходы уходят, а через некоторое время уезжает и «ГАЗель». ГИБДД на место не вызвали, отмечают в группе.