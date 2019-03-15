Переводы с карты на карту в России впервые обошли по объемам снятие наличных

Объем переводов с карты на карту в России впервые за период сбора соответствующих данных обошел объем операций по снятию наличных, свидетельствует статистика Банка России, обнародованная 15 марта.

В 2018 году россияне перевели с карты на карту 27,37 трлн руб., а сняли только 26,59 трлн руб. В регуляторе уточнили, что доля переводов в общем количестве транзакций по банковским картам составила 14%, а объем таких операций за год увеличился почти на 44%. Доля снятия средств с карт в 2018 году составила 10%, объем этих операций продемонстрировал рост почти в 3,5%.