Новые квартиры в ЖК «Новое Сертолово» можно оформить в ипотеку

ГК «КВС»

Банк «Открытие» первый аккредитовал все корпуса 2 очереди 7 жилой группы ЖК «Новое Сертолово».

Теперь клиенты группы компаний «КВС» могут оформить ипотеку на эти корпуса. Банк предлагает ставку от 9,8% при первоначальном взносе от 20%, а зарплатным клиентам – от 15%. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru/ipoteka

ЖК «Новое Сертолово» – объект комплексного освоения территории ГК «КВС». Несколько очередей строительства уже сданы, работает детский сад. В микрорайоне открыты магазины, кафе, рестораны и другие сервисы, необходимые для жителей комплекса. Для комфортного отдыха жителей ГК «КВС» организовала экотропу, по которой приятно прогуливаться и зимой, и летом.

Специалисты отдела продаж ГК «КВС» помогут выбрать квартиру в ЖК «Новое Сертолово», определиться с подходящей формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

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Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)