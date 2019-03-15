В Петербург опаздывают «Сапсан», «Невский экспресс» и ещё десяток пригородных поездов

Неисправность скорректировала расписание на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги днём 15 марта. Поезда добираются до Петербурга почти с часовой задержкой.

О том, что «Сапсан» №766 задержался в Москве, которую должен был покинуть в половине второго дня, «Фонтанке» сообщили читатели. В пресс-службе ОЖД подтвердили, что как раз в это время на участке Москва Товарная – Химки выявили техническую неисправность.

Уточняется, что специалисты пытаются сократить опоздание. Тем временем, кроме «Сапсана», который проехал Алёшинку на 51 минуту позже запланированного, из графика выбились «Невский экспресс» №748 и ещё десять электричек. Поезд №748 подходит к станции Березайка с опозданием в 52 минуты. Задержка в движении остальных составов также не превышает часа, заверяют в пресс-службе.