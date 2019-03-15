Порошенко поблагодарил украинцев "за защиту врага"

Президент Петр Порошенко в ходе визита в Закарпатскую область поблагодарил всех причастных "за защиту врага".

Об этом 15 марта сообщает УНИАН. Такое заявление глава государства сделал во время мероприятий в честь 80-й годовщины провозглашения Карпатской Украины на территории Мемориального комплекса "Красное Поле" в Хусте.

"И я благодарю Закарпатье за такую мощную поддержку украинской армии. Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных – всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину", – заявил Порошенко, допустив оговорку.

Как сообщает УНИАН, в Виноградове на Закарпатье в ямы на дорогах "высадили" цветы виолы в горшках. Так местные жители украсили въезды в город в честь визита президента Петра Порошенко.