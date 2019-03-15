Ведется проектирование еще одной школы в Пушкинском районе

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В Пушкинском районе в настоящее время ведется активная застройка территории «На Царскосельских холмах». Один за другим вырастают малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». В развитии территории не отстает и инфраструктура. Застройщик уже построил Детский сад на 140 мест с бассейном.

Мамам, проживающим в комплексах, можно за несколько минут пешком отвести своих малышей в детский сад. Школьники тоже смогут в ближайшем будущем бегать самостоятельно в школу, расположенную в непосредственной близости от их дома. В первом квартале Проекта по заказу Застройщика силами «Ленниипроект» ведется проектирование общеобразовательной школы на 825 мест. Уже получено согласование АГО (архитектурно-градостроительного облика) объекта. Затем планируется получение заключения экспертизы, после чего возможно будет приступить к строительству.

Отдел продаж: телефон 719 19 19, офис застройщика: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya