Выплаты вкладчикам Роскомснаббанка начнутся 19 марта

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 19 марта начнет выплаты страховых возмещений вкладчикам уфимского Роскомснаббанка, лицензию которого ЦБ РФ отозвал 7 марта. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Страховое возмещение вкладчикам выплатят Сбербанк и банк "Уралсиб". Для оперативного осуществления выплат в 43 городах и населенных пунктах будут задействованы 187 структурных подразделений банков-агентов, отметили в АСВ.

Возмещение по вкладам выплачивается АСВ вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, но не более 1,4 млн рублей. По счету в иностранной валюте сумма компенсации рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии – 7 марта.

По данным ЦБ, в деятельности Роскомснаббанка отмечались действия, направленные на привлечение денежных средств населения по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды. Банк также систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. Более того, кредитная организация осуществляла не прозрачные для Банка России операции в целях сокрытия реального финансового положения. ЦБ четыре раза за последний год применял меры в отношении Роскомснаббанка, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2019 года Роскомснаббанк занимал 132-е место в банковской системе России.