Что ждут строители от нового вице-губернатора

ПСК

Санкт-Петербург входит в новую эпоху строительства с новым профильным вице-губернатором. Помимо выполнения федеральных поручений, Николаю Линченко придётся справляться с локальными особенностями строительной отрасли в городе с тысячей объектов культурного наследия.

За годы работы «ПСК», в Петербурге сменилось три профильных вице-губернатора. Четвёртому, Николаю Линченко, достались непростые исходные условия. Ему предстоит отвечать за выполнение 204-го указа президента по наращиванию объёмов строительства, причём при системе эскроу-счетов, завершить доставшиеся «в наследство» долгострои, выстроить доверительные и прозрачные отношения с застройщиками.

«За короткое время в должности Николай Линченко уже успел провести несколько встреч с застройщиками, где обсудил своё видение развития Петербурга, – отмечают в «ПСК». – Наши взгляды на задачи девелоперов совпадают: не просто строить, но создавать качественную жизнь для горожан. Этот принцип является ключевым в миссии нашей компании. Мы не просто возводим квадратные метры на участке земли, а создаём одну из главных ценностей в жизни людей: собственный дом для семьи».

Вице-губернатор, по его собственным словам, сейчас погружается в строительный рынок Петербурга. Тем не менее, он уже обозначил свою позицию по некоторым вопросам. Например, заявил, что перегружать девелоперов строительством социальной инфраструктуры – избыточное требование. Это не означает, что с застройщиков теперь снимут обязанности по возведению школ и больниц, однако позиция отражает разумное отношение к ситуации.

«Мы не ожидаем кардинальных изменений – и это как раз хорошо: в отрасли слишком много законодательной турбулентности. Чего мы ждём, так это изменения отношения к профессионалам рынка. В той же ситуации с апартаментами: власти должны прислушаться к предложениям девелоперов по развитию этой категории недвижимости. Николай Линченко входил в совет НОСТРОЙ, поэтому мы ожидаем открытого диалога рынка с новым вице-губернатором», – заявили в «ПСК».

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