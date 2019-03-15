Смольный отказался спасать «Новоорловскую» ОЭЗ от вырубки

Даже если бы лесной массив на пересечении Суздальского шоссе и дороги в Каменку не входил в особую экономическую зону «Новоорловская», присвоение территории защитного «зеленого» статуса не предусмотрено. Это следует из ответа врио губернатора Петербурга Александра Беглова на запрос депутата горпарламента Бориса Вишневского по вырубке леса в Приморском районе.

ОЭЗ «Новоорловская» занимает площадь в 52 га. Для десятка новых объектов зоны предполагается расчистить от леса участок на пересечении дороги в Каменку и Суздальского шоссе, более 8,2 тысячи деревьев.

Против вырубки выступают жители местных ЖК «Орловский парк» и «Новоорловский», которые связывают усиление неприятного запаха от расположенных в непосредственной близости полигона «Новоселки» и полигона «Водоканала» для складирования осадков от очистки сточных вод с вырубкой деревьев.

В ответе парламентарию Александр Беглов констатировал, что территория особой экономической зоны не входит в состав зон зеленых насаждений общего пользования, а изменение статуса участка не предусмотрено.

Кроме того, врио губернатора заметил, что проект планировки территории особой экономической зоны для размещения производств был утвержден еще в 2007 году, тогда как строительство жилых комплексов началось лишь 10 лет спустя. Из этого градоначальник сделал вывод, что не знать о будущем соседстве застройщики не могли. Сохранение границ ОЭЗ Беглов объяснил экономической целесообразностью.