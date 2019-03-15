Медведев о вылете "Зенита" из еврокубка: нельзя обвинить команду в равнодушии и безволии

Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. Напомним, сине-бело-голубые в 1/8 финала турнира дважды уступили «Вильярреалу» 1:3 и 1:2 и завершили своё участие во втором по значимости европейском турнире.

«Любое поражение – это повод проанализировать, что не так. Наш поход в Лиге Европы закончился, к сожалению, наш второй российский клуб, "Краснодар", не удержал победный счет и тоже покинул турнир. Я думаю, что не только клубам, но и всему нашему футболу нужно извлекать уроки. Мировой футбол быстро развивается, оставаться в стороне от основных тенденций его развития опасно», – цитирует Медведева «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС.

Руководителя петербургского клуба также отметил два стопроцентных шанса у нападающего Сардара Азмуна.

«Если хотя бы один из них удалось реализовать, то игра сложилась бы по-другому. Также «Зенит» сделал на 150 передач больше, чем соперник, контролировал мяч больше, это существенный показатель. Хочется отметить, что после пропущенных голов и травмы Лунева команда не опустила руки, продолжала бороться, смогла забить гол, поэтому ни в коем случае команду нельзя обвинить в равнодушии и безволии», – подчеркнул Александр Медведев.

Разбор европейской компании «Зенита» читайте в тексте «Фонтанки».