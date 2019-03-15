Суд отказал в аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова. Его подозревают во взятке в три миллиарда рублей

Ленинский суд Екатеринбурга принял решение отказать следствию в ходатайстве об аресте справедливоросса, которого подозревают в получении крупной взятки.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя», – цитирует 15 марта заявление судьи Надежды Ханкевич ТАСС.

По версии следствия, народный избранник в период с 2010 по 2014 год получил взятку от одного холдинга за оказание покровительства в аукционах в сфере дорожного обслуживания. 15 марта его задержали и доставили в суд для рассмотрения ходатайства об аресте.

В декабре прошлого года Госдума по запросу Генпрокуратуры лишила неприкосновенности депутата Белоусова.