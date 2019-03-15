Ипотека-2019: без резких изменений

По состоянию на 1 марта 2019 года Санкт-Петербург занимает третье место в стране после Москвы и Московской области по объёму выданной ипотеки*. По данным группы компаний «ПСК», спада ипотечных сделок за первые три месяца по сравнению с декабрём прошлого года не произошло, несмотря на увеличение ставки, в среднем, на 1%.

«Ставки по ипотеке начали постепенно увеличиваться с осени 2018 года, поэтому сказать, что 1 января 2019 года стало каким-то переломным моментом, нельзя, – рассказывает руководитель отдела ипотечного кредитования «ПСК» Ирина Тютрина. – Сейчас ставки составляют в среднем 10,5% – это на 1 п. п. выше исторического минимума, зафиксированного в июне прошлого года. На динамику сделок это не повлияло».

Льготные программы

Впрочем, совсем без изменений не обошлось. По данным Национального бюро кредитных историй, размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с 1 марта прошлого года на 10,8% и составил 71,7 тыс. руб.

Для поддержки семей было предложено продлить льготную ставку от 6%** по ипотеке для семей, в которых появился второй или третий ребёнок, на весь период кредитования. Раньше так называемая «семейная» ипотека действовала от 3 до 8 лет.

Помимо этого, 28 февраля в Госдуму внесли законопроект по ипотечным каникулам. Он направлен на облегчение финансовой нагрузки для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Востребованные ипотечные продукты

Господдержка направлена, в первую очередь, на покупателей жилья в сегментах эконом и комфорт. Как показывает статистика продаж «ПСК», доля ипотечных сделок в комфорт-классе доходит до 70%.

«Ипотекой пользуются как покупатели бизнес-класса, так и покупатели комфорта, разница лишь в тех продуктах, которые они выбирают, – рассказывает Ирина Тютрина. – Абсолютное большинство молодых семей с детьми используют материнский капитал: либо для погашения первоначального взноса, либо для ежемесячны выплат. Выбор инструментов зависит и от самого ЖК. Например, мы строим жилой комплекс «Славянка» в одноимённом микрорайоне Петербурга, популярном среди военнослужащих. Здесь покупатели часто берут военную ипотеку».

Основные тренды

Главное изменение за год в сфере ипотечных сделок связано не с размером ставки, а с возрастом заёмщика: он заметно помолодел. Так называемое поколение Y более финансово грамотно по сравнению со своими родителями. Они знают о возможностях банковских инструментов: рефинансировании, реструктуризации, льготных программах и умеют использовать их. Человек 25-30 лет не хочет копить полжизни на собственную квартиру, он предпочитает жить сейчас и вместо аренды съёмного жилья выплачивать ипотеку.

«Скорей всего, тренд на омоложение покупателей будет продолжаться. Что же касается размера ставок, предсказать их на долгосрочный период крайне сложно, так как они зависят от ключевой ставки ЦБ РФ», – отмечает Ирина Тютрина.

*по данным Национального бюро кредитных историй

**Срок льготного периода программы при рождении второго ребенка составит 3 года, при рождении третьего ребенка – 5 лет. Если в период действия программы – до конца 2022 года – в семье появились второй и третий ребенок, то льготный период увеличится до 8 лет. Первоначальный взнос – от 20%. Сумма кредита для жителей Петербурга – от 500 тыс рублей до 12 млн рублей. После этого ставка по ипотечному кредиту устанавливается из расчета: ключевая ставка ЦБ на дату оформления ипотеки + 2%. Срок кредита от 3 до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе «семейная ипотека» можно ознакомиться на сайте дом.рф

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house