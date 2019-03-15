Жителя Урала приговорили к году колонии строгого режима. Мужчина выкинул из окна кота

Жителя Свердловской области Александра Веселова признали виновным в жестоком обращении с животным. За кота, выставленного на улицу через окно, он проведёт год в колонии строгого режима, рассказали в региональной прокуратуре 15 марта.

В ходе процесса установлено, что 2 июля 2018 года Веселов нетрезво гостил в многоэтажке города Лесной. Общению с хозяйкой помешал «британец» по кличке Бася. Мужчина решил устранить соперника и вышвырнул кота в окно. Питомец пролетел четыре этажа, прежде чем приземлиться. Ветеринары диагностировали у животного переломы костей на передних лапах.

На суде агрессор признал вину и извинился перед хозяйкой. Отягощающим обстоятельством для подсудимого стали ранее совершённые преступления.

Суд приговорил Александра Веселова к году исправительной колонии строгого режима.