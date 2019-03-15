Американских военных оштрафовали за осквернение главного монумента Латвии. Они приехали на учения и не смогли найти туалет

Рижская полиция оштрафовала двух американских военных, которые «справили нужду на памятник Свободы». Каждый должен выплатить по 400 евро. Об этом 15 марта сообщает местное издание LETA со ссылкой на пресс-секретаря полиции Томса Садовскиса.

Неподобающее поведение прибывших на учения военнослужащих вооруженных сил США вечером 8 марта заметили сотрудники центра видеонаблюдения. Американцев задержал наряд полиции. Они не были пьяны.

Посольство США извинилось за поведение своих соотечественников, заметив, что те опозорили тысячи американских солдат. «Посольство и военные продолжают тесное сотрудничество с должностными лицами Латвии, чтобы расследовать произошедшее. Армия США нас заверила, что после завершения расследования предпримет соответствующие шаги», – говорится в опубликованном 15 марта сообщении дипмиссии.

Это не первый раз, когда дипломатам приходится извиняться за поведение военнослужащих в балтийской республике. В 2014 году прибывшие для участия в натовских учебных маневрах американцы подрались с другими солдатами и местными жителями.