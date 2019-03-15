Схватила ребёнка и искусала. В Ивановской области дрессированная обезьяна подвела цирк под уголовное дело

Посещение цирка-шапито оставило рваные раны на лице двухлетней жительницы Ивановской области. В больницу девочку отправила дрессированная артистка, вспылившая во время фотосессии.

Как сообщили «Фонтанке» в СК РФ по региону 15 марта, нападение цирковой обезьянки на ребёнка квалифицировали по части 2 статьи 238 УК — оказание небезопасных услуг, предназначенных для детей младше шести лет. По данным следствия, девочка пострадала в начале февраля в доме культуры в Юже, где проходило выступление гастролирующего цирка. После выступления родители решили сфотографировать её с обезьяной, но памятного снимка не вышло.

«Когда ребенка посадили рядом с животным и попытались сделать фотографию, обезьяна схватила лапами голову девочки и несколько раз укусила за лицо», – говорится в сообщении СК.

Ребёнка госпитализировали с рваными ранами лица. Продолжает ли обезьяна общение со зрителями, в Следственном комитете уточнить не смогли. Максимальная санкция, предусмотренная частью 2 статьи 238 УК, предусматривает до шести лет лишения свободы.