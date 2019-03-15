Аналитики подсчитали, сколько в России праворульных легковушек

По состоянию на 1 января 2019 года в России было зарегистрировано 3,34 миллиона легковых автомобилей с правым рулем. Это 7,7% всего российского автопарка.

Как сообщает 15 марта аналитическое агентство «АВТОСТАТ» https://www.autostat.ru/news/38366/, подавляющее большинство всех праворульных машин – около 90% – приходятся на два региона: Дальний Восток и Сибирь. Это почти 3 миллиона автомобилей. При этом две трети (68,4%) из них зарегистрированы в Дальневосточном федеральном округе и только 25,7% (каждый четвертый автомобиль) – в Сибирском.

В других регионах России преобладают леворульные машины. Так, на Урале доля «праворулек» составляет всего 3,7%. В Южном федеральном округе они занимают 2,8% автопарка, а в Северо-Кавказском – 1%.

В трех оставшихся федеральных округах – Приволжском, Северо-Западном и Центральном – она и вовсе не превышает 0,3%.