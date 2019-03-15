В Рыбацком коляска с ребёнком скатилась в Неву. Мальчика увезли в больницу

Помощь медиков потребовалась годовалому ребёнку после незапланированных водных процедур в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 13 марта во время прогулки по Рыбацкому проспекту няня не смогла удержать коляску с годовалым малышом: детский транспорт вместе с пассажиром скатился в Неву, ребёнок попал в воду. Мальчика госпитализировали, врачи диагностировали у него ринит и ОРВИ и отправили лечиться домой к родителям.

В ГУ МВД по городу и Ленобласти подтвердили происшествие и отметили, что проводится проверка. Родители мальчика претензий к няне не имеют.