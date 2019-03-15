18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 65.42р
74.07р
19:24 15.03.2019
Расширенный поиск

Итоги недели с Андреем Константиновым
15.03.2019 17:20
Печать

"Итоги недели" с Андреем Константиновым: фейк-ньюс, неуважение к власти, Бортко и Беглов сойдутся на выборах губернатора.

В Новой Зеландии 49 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях. Госдума приняла, а Совфед одобрил закон о фейковых новостях и неуважении к власти. Режиссер Владимир Бортко и Александр Беглов сойдутся на выборах губернатора. 

Итоги недели с Андреем Константиновым: уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор "Фонтанки" Александр Горшков.

Подписаться на подкаст Андрея Константинова в iTunes

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор