"Итоги недели" с Андреем Константиновым: фейк-ньюс, неуважение к власти, Бортко и Беглов сойдутся на выборах губернатора.

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В Новой Зеландии 49 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях. Госдума приняла, а Совфед одобрил закон о фейковых новостях и неуважении к власти. Режиссер Владимир Бортко и Александр Беглов сойдутся на выборах губернатора.

Итоги недели с Андреем Константиновым: уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор "Фонтанки" Александр Горшков.