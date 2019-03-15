Минпромторг опроверг информацию об отмене авиасалона МАКС-2019. Перенесли военно-морской салон в Петербурге

Минпромторг РФ 15 марта опроверг информацию об отмене авиасалона МАКС в 2019 году. Представитель ведомства заявил журналистам, что мероприятие состоится в намеченные сроки, а перенесут по времени Международный военно-морской салон в Петербурге.

«Согласно версии распоряжения правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года № 2523-р Международный авиакосмический салон МАКС-2019 стоит 6-м пунктом, а изменения версии от 13 марта 2019 года № 413-р касаются пункта 3 и 5. Международный авиакосмический салон МАКС состоится в запланированные сроки», — сказал представитель Минпромторга.

Ранее пресса заявила о некоем постановлении правительства России, согласно которому оно заменило позицию о проведении Международного авиационно-космического автосалона (МАКС) в перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2019 году Международным военно-морским салоном (МВМС). Ряд СМИ, в том числе ТАСС и «РИА Новости», сообщили об отмене авиасалона.

Правительство России перенесло с июня на июль время проведения в Санкт-Петербурге Международного военно-морского салона МВМС-2019. Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

О том, что МВМС-2019 пройдет на прежнем месте у «Ленэкспо», но в другие сроки, "Фонтанка" писала ранее. В Минпромторге «Фонтанке» ранее пояснили, что салон сдвинется по срокам на две недели, с 26–30 июня на 10–14 июля. Это связано с тем, что в последнюю неделю июня подмосковный парк «Патриот» примет участников другого традиционного форума – «Армия-2019».