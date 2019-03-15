«Больно от того, что в 2019 году кто-то еще запрещает какие-то книги». Книга журналиста «Батенька, да вы трансформер» попала в список запрещенной литературы на Украине

Госкомтелерадио Украины приняло решение внести в список запрещенной для ввоза в республику литературы еще 23 произведения российских авторов. Под санкциями оказались произведения об Ахматовой, нетворкинге, социальных сетях и личном бренде.

«Признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима» – так решение 15 марта обосновано на сайте украинского ведомства.

В список «запрещенки» попала и книга «Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума» журналиста Владислава Моисеева. В комментарии «Фонтанке» от отметил, что произошедшее «очень печально». «При всём драматизме российско-украинских отношений мне очень грустно и больно от того, что в 2019 году кто-то ещё запрещает какие-то книги», – считает Моисеев.

Его книга, а также произведения Артура Салякаева «Неслучайные связи: Нетворкинг как образ жизни» и Михаила Умарова «PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила», по мнению украинской стороны, «популяризуют российские социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также ресурс maіl.ru и сервисные порталы "Яндекса", доступ к которым в Украине запрещен».