«Дизельгейт»: В США обвинили Volkswagen и его экс-гендиректора в крупном мошенничестве

«Дизельгейт» снова аукается концерну Volkswagen в США. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила немецкую компанию и ее бывшего генерального директора Мартина Винтеркорна в крупном мошенничестве.

Как сообщается на сайте комиссии, с апреля 2014 года по май 2015 года Volkswagen выпустил в США ценные бумаги на 13 миллиардов долларов, хотя руководители высшего звена компании знали, что у более чем 500 тысяч автомобилей в Штатах показатели вредных выбросов значительно превышают нормы, и не сообщили об этом. Таким образом, концерн обманул инвесторов, выпустив ценные бумаги по более привлекательной цене.

SEC подала жалобу на Volkswagen AG, дочерние компании Volkswagen Group of America Finance, LLC и VW Credit, Inc. и Винтеркорна в Федеральный суд Северного округа Калифорнии.

В «Фольксвагене» же назвали эти обвинения «юридически и фактически ошибочными» и намерены оспаривать жалобу. В компании подчеркнули, что инвесторы не пострадали и получили все положенные выплаты полностью и своевременно, передает 15 марта CNBC.

Напомним, что в 2015 году в мире разразился дизельный скандал с автомобилями концерна Volkswagen. Стало известно, что производитель намеренно искажал данные о вредных выбросах своих дизельных машин при помощи незаконного программного обеспечения, и на самом деле эти показатели значительно превышали нормы. «Дизельгейт» обошелся «Фольксвагену» в миллиарды долларов и привел к массовым отзывам автомобилей и перестановкам в кадровом составе компании.