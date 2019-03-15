Судебный вуайеризм адвоката стал уголовным делом. Его взволновали слова бывшего функционера Смольного

Петербургский адвокат Денис Борисов стал фигурантом уголовного дела о подглядывании в запретные материалы уголовного дела. Он представил поддельные документы для ознакомления с показаниями бывшего функционера Смольного Славы Ходько о хищениях в Аграрном университете.

Как сообщает Следственный комитет Петербурга 15 марта, адвокат заподозрен в использовании заведомо подложного документа, что запрещается 327-й статьей УК.

«Подозреваемый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом на изготовление и предоставление в Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заведомо подложных договора на юридическую помощь и ордера адвоката для ознакомления с уголовным делом», – уточняет пресс-служба.

Судьбу 35-летнего Борисова решал лично руководитель ГСУ СК Петербурга Александр Клаус. Решение далось непросто, судя по взятому на размышление время. Борисова в Пушкинском суде задержали почти три месяца назад, 26 декабря.

По версии следствия, защитник получил доступ к материалам уголовного дела бывшего главы госучреждения «Центр международного сотрудничества» и топ-менеджера фонда «Росконгресс» Славы Ходько, осужденного за хищение денежных средств Аграрного университета к реальному сроку и освобожденного условно-досрочно. Его сын Олег Ходько на «Мерседесе» въехал в толпу пешеходов на Невском проспекте и в уголовном деле проходит свидетелем, обвинение предъявлено другому водителю.

Ходько дал показания на экс-ректора Аграрного университета Виктора Ефимова. Его дело по обвинению в хищении 36 млн рублей по-прежнему расследуется. Так как Борисов – адвокат «зеленый», с годовым стажем, СКР наверняка проверит на причастность к подделке документов других юристов, связанных с Ефимовым. Руководит его защитой адвокат Александр Почуев.