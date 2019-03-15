Visa и MasterCard накажут за Венесуэлу

США могут ввести санкции против международных платежных систем Visa и MasterCard за проведение операций в Венесуэле.

Об этом 15 марта пишет "Лента.ру" со ссылкой на источник агентства Reuters в администрации Белого дома. «Цель этих санкций — продолжать лишать незаконный режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро доступа к средствам и возможности воровать у венесуэльцев», — рассказал собеседник агентства. Также могут быть заблокированы потенциальные транзакции приближенных главы государства и лояльных ему властных групп, включая военных.

В более глобальном смысле ограничения направлены на то, чтобы лишить Каракас доступа к мировой финансовой системе и международному рынку капитала, в том числе заблокировать на территории страны работу платежных систем. Причем все эти меры, по данным агентства, власти США задумали еще до событий в январе, когда спикер венесуэльского парламента Хуан Гуйадо объявил себя временным президентом.