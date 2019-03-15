Захарова рассказала об организаторах диверсии с блэкаутом в Венесуэле

Отключение электричества в большинстве штатов Венесуэлы стало результатом диверсии Запада. Об этом заявила на брифинге в пятницу, 15 марта, представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция доступна на странице министерства в Facebook.

Дипломат отметила, что отключение — беда, стоившая венесуэльцам в том числе жизней. «По данным законного правительства страны во главе с президентом [Венесуэлы Николасом] Мадуро, а также по информации других заслуживающих доверия источников, электроэнергетический сектор Венесуэлы подвергся атаке из-за рубежа», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что Россия готова рассмотреть обращение Каракаса по этому вопросу, если оно поступит.

Представитель МИД также указала, что спецслужбы США налаживают контакты с контрабандистами, наркоторговцами и теми, кто занимается наркотрафиком в Венесуэле. По ее словам, таким образом американцы стремятся получить «информацию о нелегальных трансграничных переходах».