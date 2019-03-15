Тысячи школьников по всей Финляндии вместо учёбы вышли на климатический марш

Около трёх тысяч школьников 15 марта прошли маршем по центру Хельсинки в честь международной акции в защиту окружающей среды, сообщает полиция финской столицы.

Подобные демонстрации прошли и в других городах Финляндии. Как пишет Yle, в некоторых школах учеников поощряют к участию, в других – запрещают отсутствовать на уроках.

Финские школьники перед зданием парламента: «Предыдущее поколение оставило вам государство благосостояния. Вы оставите нам климатическую катастрофу?»

Учащиеся и представители партии "Зелёных", включая председателя партии Пекку Хаависто.

В поддержку бастующих школьников выступили с открытым письмом 1200 ученых. В письме говорится, что научные доказательства изменения климата и роли человека в нем ясны и неоспоримы. Также ученые обращают внимание на тот факт, что если человечество не будет действовать быстро и решительно, его ожидают колоссальные стихийные бедствия и даже распад цивилизации, передаёт Yle.

Предыдущую климатическую демонстрацию финские школьники устроили перед зданием парламента в Хельсинки 11 января.

Подростки всё чаще становятся участниками акций за соблюдение Парижского договора по сокращению вредных выбросов. Инициатором демонстраций в защиту климата стала 16-летняя Грета Тунберг из Швеции, движение обрело европейский масштаб. Накануне она была выдвинута на Нобелевскую премию мира.