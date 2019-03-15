Происшествия
В Новой Зеландии проходит спецоперация после нападения на мечети
В Данидине, втором по величине городе на Южном острове в Новой Зеландии, эвакуировали целый городской район для мероприятий полиции.
«Полицейские находятся на частной территории на улице Сомервиль в городе Данидин. Это место представляет интерес в связи с сегодняшним серьезным инцидентом в Крайстчерче», – сообщается 15 марта в твиттере новозеландской полиции.
1/2 Police are currently in attendance at a property on— New Zealand Police (@nzpolice) 15 марта 2019 г.
Somerville Street, Dunedin. This is a location of interest in relation to the
serious firearms incident in Christchurch today.
Evacuations of properties in the immediate area have taken place
as a precaution.
В районе выставлено оцепление. Жители эвакуированы.
Напомним, что стрельба произошла в двух центральных мечетях города Крайстчерч — Аль-Нур и Линвуд Масджид. Звуки выстрелов, по словам очевидцев, слышались на протяжении 10–15 минут. Известно, что в одной из мечетей в момент происшествия находилось около 300 человек. Россиян среди них нет. Число жертв теракта выросло до 49. Полиция сообщила, что задержала четырех подозреваемых — трех мужчин и женщину. По данным издания New Zealand Herald, огонь открыл 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.