В Новой Зеландии проходит спецоперация после нападения на мечети

В Данидине, втором по величине городе на Южном острове в Новой Зеландии, эвакуировали целый городской район для мероприятий полиции.

«Полицейские находятся на частной территории на улице Сомервиль в городе Данидин. Это место представляет интерес в связи с сегодняшним серьезным инцидентом в Крайстчерче», – сообщается 15 марта в твиттере новозеландской полиции.

1/2 Police are currently in attendance at a property on

Somerville Street, Dunedin. This is a location of interest in relation to the

serious firearms incident in Christchurch today.



Evacuations of properties in the immediate area have taken place

as a precaution. — New Zealand Police (@nzpolice) 15 марта 2019 г.

В районе выставлено оцепление. Жители эвакуированы.

Напомним, что стрельба произошла в двух центральных мечетях города Крайстчерч — Аль-Нур и Линвуд Масджид. Звуки выстрелов, по словам очевидцев, слышались на протяжении 10–15 минут. Известно, что в одной из мечетей в момент происшествия находилось около 300 человек. Россиян среди них нет. Число жертв теракта выросло до 49. Полиция сообщила, что задержала четырех подозреваемых — трех мужчин и женщину. По данным издания New Zealand Herald, огонь открыл 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.