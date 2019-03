В Новой Зеландии проходит спецоперация после нападения на мечети

В Данидине, втором по величине городе на Южном острове в Новой Зеландии, эвакуировали целый городской район для мероприятий полиции.

«Полицейские находятся на частной территории на улице Сомервиль в городе Данидин. Это место представляет интерес в связи с сегодняшним серьезным инцидентом в Крайстчерче», – сообщается 15 марта в твиттере новозеландской полиции.

1/2 Police are currently in attendance at a property on

Somerville Street, Dunedin. This is a location of interest in relation to the

serious firearms incident in Christchurch today.



Evacuations of properties in the immediate area have taken place

as a precaution.