Отток инвестиций в Россию вырос почти в два раза всего за неделю

Инвесторы вывели из фондов, вкладывающих в российские активы, $167 млн за неделю, с 6 по 13 марта, говорится в обзоре инвесткомпании "Сбербанк КИБ" в пятницу, 15 марта. За предшествующие семь дней из фондов было выведен $91 млн.

В обзор попали фонды, которые работают не только, но в том числе с активами, расположенными на территории РФ. Специализирующиеся на вложениях в российские компании фонды получили за неделю отток в $111 млн из $167. При этом больше всего денег ушло из фондов, ведущих активную деятельность, — $103 млн (пассивные отличаются тем, что просто собирают деньги с ранее вложенных средств).

Всего развивающиеся страны, к которым в обзоре отнесена и Россия, зафиксировали в отчетную неделю отток в $2,8 млрд, что является крупнейшим оттоком средств с июня 2018 года. Из стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Турция) самый рекордный отток показал Китай. Чистый отток из инвестирующих в эту страну фондов составил $1,3 млрд.

Инвесторы выводят деньги на фоне скандала с инвестфондом Baring Vostok. Месяц назад по обвинению в мошенничестве ФСБ арестовало руководителя фонда Майкла Калви. С 1994 года Baring Vostok вложил почти $3 млрд в 80 проектов в России, Казахстане и на Украине, в том числе в компании «Яндекс», «Вкусвилл», «Тинькофф банк».

«Сбербанк КИБ», бывшая компания группы «Тройка Диалог», использовал для отчета данные американской Emerging Portfolio Fund Research, с 1995 года отслеживающей приток/отток денег в инвестиционные фонды и распределение средств.