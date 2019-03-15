У брошенной в московской квартире малолетней девочки нашлись родственники

У пятилетней девочки, обнаруженной в квартире в антисанитарных условиях в Москве, нашлись родственники, сообщила 15 марта в эфире телеканала "Россия24" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Прокуратура вышла с иском о лишении родительских прав (матери ребенка). Нашлись родственники девочки, но еще вопрос этот не проработан, он будет еще решаться до заключения соответствующих уполномоченных ведомств по этому поводу, не будем забегать вперед", – сказала она.

По ее словам, девочка идет на контакт, "быстрее ориентируется в книжках, которые ей предложены, в тех игрушках, которые вокруг нее". "К сожалению, пока засыпает на стуле, но уже легче даются водные процедуры... Благодаря усилиям врачей ребенок соматически практически здоров, конечно, есть другая рана, над которой нужно работать, чтоб она залечилась", – добавила Кузнецова.