Происшествия
У брошенной в московской квартире малолетней девочки нашлись родственники
У пятилетней девочки, обнаруженной в квартире в антисанитарных условиях в Москве, нашлись родственники, сообщила 15 марта в эфире телеканала "Россия24" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Прокуратура вышла с иском о лишении родительских прав (матери ребенка). Нашлись родственники девочки, но еще вопрос этот не проработан, он будет еще решаться до заключения соответствующих уполномоченных ведомств по этому поводу, не будем забегать вперед", – сказала она.
По ее словам, девочка идет на контакт, "быстрее ориентируется в книжках, которые ей предложены, в тех игрушках, которые вокруг нее". "К сожалению, пока засыпает на стуле, но уже легче даются водные процедуры... Благодаря усилиям врачей ребенок соматически практически здоров, конечно, есть другая рана, над которой нужно работать, чтоб она залечилась", – добавила Кузнецова.
Справка:
Пятилетнюю девочку обнаружили 10 марта в квартире в Москве в антисанитарных условиях. Сообщалось, что малышка не владеет социальными навыками, однако позже в столичном департаменте труда и соцзащиты сообщили, что социальные навыки у девочки есть, она немного пугается чужих людей, но когда ей предлагают поиграть, идет на контакт, смеется в голос, аккуратно ест, играет с куклами и проявляет интерес к книгам. Мать девочки была задержана, в отношении нее возбуждено дело по статье "покушение на убийство". Суд арестовал мать ребенка до 10 мая.