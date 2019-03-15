Российский посол рассказал о реакции на комментарий МИД Белоруссии

Российская сторона спокойно отреагировала на резкое высказывание официального представителя МИД Белоруссии, который ранее сравнил посла РФ в Минске Михаила Бабича с «подающим надежды бухгалтером», заявил последний журналистам в ходе своей рабочей поездки в Витебск.

«Российская сторона спокойно относится к комментариям пресс-службы МИД Беларуси. Мы, в отличие от этих комментаторов, успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве», — цитирует Бабича ТАСС.

Российский посол отметил, что, по всей видимости, этот комментарий пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза является «верхом дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор». Бабич выразил уверенность, что в скором времени «эта пена сойдет», и отметил важность объективной оценки аргументов и дальнейшей выработки решения, устраивающего Москву и Минск.

«А все остальное (вот эта болтовня) имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся», — заключил российский посол.

Ранее начальник управления информации и цифровой дипломатии белорусского МИД Анатолий Глаз прокомментировал высказывания посла РФ в Минске на тему отношений России и Белоруссии, сравнив последнего с «подающим надежды бухгалтером». Глаз отметил, что Бабич «регулярно хватается» за «подтасованный набор цифр», в связи с чем ему стоит глубже вникнуть в белорусскую специфику и «проявить немного уважения».

Накануне посол России в Белоруссии Михаил Бабич дал интервью агентству РИА Новости, в котором, в частности, высказался на тему интеграции двух стран, единой валюты и реализации налогового маневра.