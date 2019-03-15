«С нами сёрфер из России! Это так круто!» Как петербуржец покорил самую опасную волну мира
Сёрфер из Петербурга оседлал легендарную калифорнийскую Маверикс. Для понимания: у этой волны есть отдельная статья в «Википедии», на 40 языках мира.
Сергей Мысовский/из личного архива
Сергей Мысовский родился в 86 году в Ленинграде. Учитывая геолокацию и исторический контекст, может показаться удивительным, как он вообще увлекся сёрфингом. Для этого хватило картинки с изображением сёрфера. Образ покорителя волн запал мальчику в душу. Океан на первых порах заменил асфальт, а сёрф – скейтборд.
– В то время ходить с доской, носить дреды и широкие штаны означало приманивать к себе приключения на улице, – вспоминает Мысовский. – Например, зимой у нас было специальное место под мостом на Черной речке, где Ушаковская развязка. Там как-то поставили одну перилу, чтобы можно было и зимой кататься. А рядом – футбольный стадион. И вот ты катишься, делаешь трюки, а сам всегда косишься по сторонам, не идет ли по мосту группа бритых молодых людей.
Следующей промежуточной остановкой стал сноуборд. Первую доску одолжил друг. Ощущения от катания по снегу поразили: это было еще больше похоже на серфинг. В то время Сергей подрабатывал официантом. Денег особо не было. Пришлось залезть в долги, чтобы купить собственный сноуборд. Встать на настоящую волну помог очередной случай: в Петербурге случилось очень жаркое лето. Кататься на скейтборде было невозможно: асфальт буквально плавился под колесиками.
– Тогда я узнал про виндсерфинг и кайтсерфинг. Так как машины у меня не было тогда, для мобильности я выбрал кайт, потому что его можно было положить в рюкзак и так пойти. Для занятия виндсерфингом без тачки никак: трехметровую доску плюс паруса в метро с собой не возьмешь. Катался сначала в Питере, потом Анапе. Как раз в Анапе впервые увидел волну, как в океане.
Но по-настоящему познакомиться с классическим сёрфингом у Сергея получилось лишь в Калифорнии в 2007 году, куда он приехал студентом по программе Work and travel. Там же он узнал про легендарные волны Маверикс, но об их покорении тогда он не мог даже и думать. После возвращения из США Мысовский еще продолжил некоторое время заниматься кайтингом сначала в Петербурге, а потом во Вьетнаме, куда поехал работать инструктором.
– Это сейчас главное российское сёрф-коммьюнити на Бали, но в те времена в основном катались во Вьетнаме. Я где-то 2-3 года туда ездил зимой. И после этого в 2008 году уехал также по работе в Индонезию на три года. Вот там уже были совсем классные волны, и я наконец смог осуществить мечту детства – заняться классическим сёрфингом. Но теперь у меня из головы уже не выходила Маверикс. Я решил туда вернуться во что бы то ни стало.
Несколько лет Сергей тренировался в дисциплине big wave surfing – серфинг на больших волнах. В 2018 году в рамках своей подготовки ездил в Португалию, в город Назаре, где одни из самых гигантских волн в мире. Их высота может достигать 30 метров – это даже больше, чем в Калифорнии. Но самая большая волна не значит, что она самая сложная.
– Волна может быть большой, но не настолько мощной. А может быть небольшой, но очень злой, в которой людей на атомы расщепляет при падении. В Назаре, если накрыло волной, тебя рано или поздно вынесет на песчаный пляж, а на Маверикс волна падает очень мощно, и если не успеть выплыть, то следующими волнами вас впечатает в двух-трехэтажные каменные рифы.
Когда Сергей понял, что готов, в Калифорнию полетел без доски – решил купить на месте, так как боялся, что целой доска до США не доберется: «могут приехать просто две половинки — это реальный случай из моей практики». С погодой на месте немного не повезло. Зима в этом году в Калифорнии была нестандартная: много дождей и мало больших волн. В итоге за 40 дней, что Мысовский там провел, на больших волнах удалось прокатиться трижды.
– В первый раз поймал только пятиметровые, хотя дисциплина big wave surfing начинается от 6 м 20 см. Зато удалось хотя бы понять специфику места. Следующие волны были уже побольше, метров шесть-семь. И 28 февраля были уже десятиметровые волны.
Сначала Сергей просто сидел на доске и наблюдал за ними со стороны. Зрелище было пугающим. Волны напоминали морских чудовищ. В «трубы» – пространство, которое образуется при обрушении пика к основанию волны – мог легко поместиться дом.
– Первые полчаса меня прямо потряхивало. Когда же удалось прокатиться, это было ни с чем не сравненное ощущение: ты разгребаешься на волну, смотришь с нее вниз, а под тобой – черная бездна. И вот ты стартуешь – наступает эйфория. Вдруг понимаешь, что ты кричишь от радости. Это нереальное ощущение, как родиться заново.
Один раз Сергея все-таки утащило под воду. В идеале сёрфер переплывает через волну и оказывается в безопасности. Но тут Мысовский успел этого сделать и лишь немного притормозил, чтобы волна упала не на него, а перед нем. Дальше Сергей описывает свои ощущения так: «словно меня засунули в миксер и включили, а миксер засунули в стиральную машину и тоже включили на тысячу оборотов».
– В такие моменты важно отключить голову, чтобы продолжать задерживать дыхание, потому что, если начать думать о том, что с тобой происходит, можно запаниковать и непроизвольно сделать вдох.
Помимо Сергея в тот день на волнах отважились прокатиться человек десять. Все местные, американцы. Проблем с ними не возникло. Наоборот, волны объединили спортсменов.
– Они рассказывали друг другу, типа «сегодня с нами сёрфер из России! Это так круто!». Царила атмосфера братания. Мы могли ехать вместе на волне с американцами, потом обниматься: «Россия и Америка друзья на век!».
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»
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24СМИ. Агрегатор
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