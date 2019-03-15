СМИ: У разбившихся в Эфиопии и Индонезии лайнерах Boeing обнаружили одинаковый дефект детали стабилизатора

Специалисты по расследованию трагедии в Аддис-Абебе заметили деталь стабилизатора с нехарактерным отклонением триммера. Подобный дефект был выявлен и на потерпевшем крушение борту Lion Jet в Индонезии. Об этом 15 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Пилоты эфиопских авиалиний перед падением сообщили диспетчеру о проблемах с управлением. В авиакомпании Boeing отказались комментировать новость о неполадках в стабилизаторе.

Французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) приступило к анализу черных ящиков Beoing Ethiopian Airline 15 марта. На вынесение окончательного вердикта потребуется несколько недель.

Катастрофа в Эфиопии стала второй с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгода. 29 октября 2018 года самолет той же модели авиакомпании Lion Air разбился возле Джакарты. В обоих авиакатастрофах погибли все находившиеся на бортах самолётов.