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Власть
15.03.2019 15:12
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Списочное управление. Администрация президента пришла за петербургскими муниципалами

Десант из Кремля и федерального руководства партии “Единая Россия” третью неделю изучает конфликтные районы и муниципалитеты Петербурга. Депутатам и чиновникам поручено готовить единые списки на предстоящих муниципальных выборах.

Списочное управление. Администрация президента пришла за петербургскими муниципалами

Начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Ярин//Александр Щербак/ТАСС

Начальник управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак провели сначала в Смольном, а затем и в здании полномочного представительства президента в СЗФО серию встреч с главами муниципальных советов и районных администраций наиболее неспокойных с точки зрения внутриэлитных конфликтов. Как выяснила «Фонтанка», муниципалам поручено урегулировать все споры на местном уровне, которые могли бы помешать успеху губернаторских выборов.

Администрация президента провела в Петербурге так называемые совещания-«ручейки» с представителями администраций восьми городских районов. На продолжавшихся три недели встречах главные роли играли начальник управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, лидер фракции «Единая Россия» в ЗакСе Александр Тетердинко, вице-губернатор Петербурга по внутренней политике Любовь Совершаева и секретарь генсовета федеральной «Единой России» Андрей Турчак. 

Они интервьюировали муниципалов и глав администраций Адмиралтейского, Фрунзенского, Приморского, Василеостровского, Кировского, Центрального, Невского и Красносельского районов. 

Кем именно был выбран такой состав и почему, участники «ручейков», поговорившие с «Фонтанкой», только догадываются. Одна из наиболее популярных версий – в этих районах на муниципальном уровне с одной стороны есть конфликты между провластными группами, с другой стороны сильны позиции противников действующей власти. Недаром в некоторых из них врио губернатора сменил районных глав. 

На встречу с руководителем управления внутренней политики администрации президента главам муниципальных советов было поручено явиться с докладом о населении округа, возможности его мобилизации на выборах, рассказе об оппозиции и о том, за счет каких средств будут вести избирательную кампанию. 

По данным «Фонтанки», Адмиралтейский район был признан наиболее проблемным в связи с активностью в нем штаба Алексея Навального. На встрече с Кировским районом обсуждали протестные настроения жителей Канонерского острова, выступающих за организацию там парка. Фрунзенский район обратил на себя внимание из-за муниципалитета Купчино, где после конфликта единороссов функционируют две избирательные комиссии. На Васильевском острове обнаружился конфликт в МО «Гавань» – там за власть пытается бороться сын главы комитета по градостроительству и архитектуре Александр Григорьев. В соседнем «Морском» недавно боролись за парк на Смоленке. Центральный район обратил на себя внимание администрации президента и федерального руководства «Единой России» внутрипартийным конфликтом, длящимся уже два года. «Нам строго-настрого сказали забыть о разногласиях и выдвигать на выборы единые списки с партией», – рассказал один из участников встречи.

По данным «Фонтанки», в нескольких районах муниципалам был задан вопрос: готовы ли они обеспечить муниципальный фильтр для врио губернатора Александра Беглова. «Некоторые сами даже с этого начинали, говорили, что полностью поддерживают градоначальника. Встречи на самом деле были по большей части пустыми, муниципалов готовили заранее. Главная проблема для всех – финансы, ведь бюджеты уже распределили, мероприятия под выборы сложнее проводить, а другого финансирования нет. У партии денег тоже нет; что делать – в итоге никто и не сказал», – рассказал «Фонтанке» один из депутатов Законодательного собрания, также присутствовавший на встрече. Еще один депутат в разговоре с «Фонтанкой» поделился схожим впечатлением: «По сути никаких четких и конкретных рекомендаций высказано не было, но, видимо, это еще прозвучит, когда Ярин начнет объезды уже по муниципалитетам».

Собеседники «Фонтанки» все, как один, были крайне удивлены таким вниманием со стороны федеральной власти к местным выборам и локальным конфликтам. «Вот сейчас московские гости поедут по каждому муниципалитету, а что потом? В каждый дом? В каждую квартиру? Смех смехом, но это сложно исключать», – добавляет один из глав муниципальных советов.

К слову, публично петербургские муниципалы и чиновники о встречах под руководством Андрея Ярина говорить опасаются. В разговорах с «Фонтанкой» главы районов и комитетов, имеющих отношение к организации совещаний, либо отмалчивались, либо судорожно придумывали причины, почему не могут разговаривать с корреспондентом. Один из представителей районных руководителей заявил, что его не было на встрече, хотя муниципалы указали на обратное. Другой сообщил, что ему «слишком неудобно о таком моменте разговаривать». Несколько участников первой встречи, проходившей еще в Смольном, заявили, что никакого совещания и не было. «Я сидел под дверью», – заучили одну и ту же фразу чиновник, депутат и технолог, вышедшие в разное время из приемной.

Единственный, кто публично пояснил происходящее, спикер парламента Вячеслав Макаров: «Ни в какие процессы мы не вмешиваемся. Приезжала Элла Памфилова. По итогам ее визита были проведены консультации. Ничего такого загадочного не было. Наша задача – сделать выборы честными и прозрачными», – заявил он на брифинге в Мариинском дворце 27 февраля.

Под пристальным вниманием администрации президента грядущие выборы в Петербурге находятся последние несколько месяцев. Три десятка политтехнологов, командированных Кремлем, работают в штабе на территории пространства «Арт-плей» на Красногвардейской площади. С регулярной периодичностью консультировать их приезжают Ярин и его заместитель Александр Харичев. Возглавляет технологический штаб замначальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Борис Рапопорт.

Выборы в Петербурге состоятся 8 сентября 2019 года. Помимо губернатора, петербуржцам предстоит избрать муниципальных депутатов в 107 муниципалитетах. Для участия в губернаторских выборах кандидату необходимо пройти муниципальный фильтр, то есть нужно собрать 10% подписей (около 160) от всех депутатов Петербурга из 2/3 муниципальных советов.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

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