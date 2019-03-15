Жилинспекция назвала причину обрушения в доме на Большом проспекте. Spar пал жертвой коррозии металла

Пол в супермаркете Spar на Петроградской стороне подвела не усталость несущих конструкций, а коррозия металлических балок. Ржаветь они начинают, в том числе, из-за повышенной влажности.

Как сообщили в Государственной жилищной инспекции 15 марта, накануне сотрудники ГЖИ осмотрели помещения на Большом проспекте, 69, и зафиксировали частичное разрушение перекрытий между первым этажом и подвалом площадью примерно в 20 квадратных метров. Установлено, что их целостности повредила коррозия металлических балок.

Металл постепенно превращается в труху под воздействием бактерий, агрессивных химических элементов и сплавов, но самой частой причиной являются излишне влажные условия хранения.

Жилкомсервису №1 Петроградского района, под управлением которого находится здание, предписано установить стоечные крепления под аварийные конструкции, а также привлечь специалистов, провести обследование перекрытий и отремонтировать повреждённое.

Аварийно укреплять помещение ЖКС начал сразу после ЧП, а сегодня сотрудники взялись за плановые сантехнические работы и начали сушить подвал. По словам жильцов пятиэтажки, вода там обычно стоит, а влажности добавляет тающий снег, который через дыру в земле стекает к фундаменту.