Летевший из Якутии в Москву Boeing экстренно сел в Сыктывкаре. Сейчас он продолжил свой путь в столицу

Boeing 737-800 авиакомпании «Алроса» совершил незапланированную посадку в столице республики Коми из-за «отклонений в работе электросистемы» лайнера. Проверка не выявила неисправностей, поэтому самолет продолжил свой путь.

«Для соблюдения безусловного уровня безопасности полёта командиром экипажа было принято решение произвести промежуточную посадку и проверить систему дополнительно. Посадка была произведена в штатном режиме. Самолёт был осмотрен техническим персоналом аэропорта Сыктывкара, прошли дополненные проверки всех систем и оборудования», – цитирует 15 марта заявление гендиректора авиаперевозчика Андрея Гулова РИА Новости.

По его словам, во время проверки на борту находились 157 пассажиров и 6 членов экипажа. В «Алросе» также заметили, что перед вылетом из Мирного у Boeing не было выявлено технических неисправностей.