Российские банки открыли друг у друга валютные счета на случай введения американских санкций

Крупные российские банки договорились помогать друг другу, если США введут санкции против одного из них или даже сразу всех. Детали плана помощи стали известны благодаря источникам агентства Reuters. Взаимное открытие корреспондентских счетов в валюте должно помочь успокоить клиентов и избежать резкой остановки счетов, выиграв несколько месяцев.

Сенаторы США предложили законопроект о санкциях, который предполагает блокировку и запрет на сделки со всеми американскими активами почти всем крупным российским банкам: Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Банку Москвы, Россельхозбанку, Промсвязьбанку, Внешэкономбанку. Такая версия законопроекта о санкциях не была принята, а недавно появился новый проект, без упоминания конкретных банков. Однако банки готовы действовать, не дожидаясь решения властей США, уверяют источники агентства. Поскольку будучи внесенным в санкционный SDN list, банк будет отрезан от транзакций в американских долларах сразу по всему миру.

Согласно отчетности, перечисленные сенаторами банки уже имеют корреспондентские счета друг у друга: ВТБ в Сбербанке и ВЭБе, ВЭБ – в Сбербанке и Газпромбанке, РСХБ – в ВЭБе, ВТБ, Газпромбанке, Сбербанке и нескольких других российских банках. Только Промсвязьбанк не раскрывает эти данные. Это должно позволить в случае чего начать оперировать валютой, не обращаясь к американским коллегам. При этом Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк и Россельхозбанк также имеют корреспондентские счета в Центральном Банке. План взаимопомощи предполагает, что ЦБ выдает валюту любому из не попавших под санкции банков, а тот уже делится с коллегами по цепочке, рассказывают источники Reuters.

Правда, источники говорят: банки осознают, что все это временные меры, которые позволят в первое время успокоить клиентов и не дать резко прерваться работе счетов, в том числе валютных. План противодействия санкциям позволит продержаться три-четыре месяца, за это время банкиры планируют успеть найти новое решение проблемы с санкциями, если та возникнет.

Напомним, в марте под санкции США попал российский Еврофинанс Моснарбанк, который связывают с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA и участием в запуске для обхода финансовых санкций против правительства Николаса Мадуро криптовалюты Petro.