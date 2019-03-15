«Содержанки» Богомолова: «Несладкая жопка», или Злой капустник о Москве

Премьера «Содержанок» Константина Богомолова прошла в Петербурге тихо, практически по-семейному. Пока гости смотрели первую серию, в темном зале материализовалась Ксения Собчак, только что окончательно отказавшаяся идти в губернаторы Петербурга. «Спасибо, что в нашем городе хоть что-то происходит!» - сказала Богомолову одна из зрительниц, когда зажегся свет.

Антон Ваганов/"Фонтанка.ру"

«Содержанки», само название которых как бы намекает, что кто-то выбрал в жизни не ту работу, оказались очередным свидетельством, что в Москве все не как у людей. И это свидетельство, скорее всего, не окупится.

В одном из онлайн-кинотеатров сериал «Содержанки» вышел еще 8 марта, но премьера в Петербурге случилась только через неделю. Кинодебют Константина Богомолова, признанного прогрессивной общественностью одним из самых интересных театральных режиссеров на сегодняшний день, оказался смазан сопутствующими информационными поводами. Перед тем, как выдать Богомолова прессе, девушка из пресс-службы в модном белом халатике трижды и по слогам попросила журналистов не задавать вопросов о личной жизни. Атмосфера стала стерильной, как в больнице, а волна хайпа зачахла, не дойдя до берега.

Режиссер под прицелами видеокамер скучал. Признался, что не знает, что такое феминизм, а традиционными ценностями считает все, что доставляет человеку удовольствие. Поэтому недружелюбного внимания к своему творению со стороны борцов за нравственность не опасается. В ответ на упрек в несвойственном отечеству гедонизме Богомолов сказал: «Так вы и Новый год гедонизмом назовете. А от него люди удовольствие получают».

Видимо, пытаясь оживить дискуссию, Богомолов уточнил, что в его сериале ущемляются права мужчин в пользу женщин: во-первых, женских ролей по сюжету несоизмеримо больше, во-вторых, само понятие «содержанка» имеет неоправданную гендерную принадлежность, хотя жить за счет богатых возлюбленных могут и мужчины.

«У нас в стране много умных, сложных и самодостаточных женщин, – сказал Богомолов. – К сожалению, мужчин умных, сложных и самодостаточных в последнее время наблюдается гораздо меньше. С этим большая проблема. Это отдельный сложный разговор».

Этим пассажем режиссер растопил лед, который еще мог оставаться между ним и умными и сложными женщинами в аудитории. Внезапно стало понятно, чем он их берет. В мятых невнятных брюках, в сером свитере, распустившемся до бахромы по нижней кромке, он вызывал желание взять его в охапку, унести домой и там поговорить – отдельно и сложно.

«Содержанки» задумывались как качественный коммерческий продукт, который Богомолов не особо выбирал. «Было энное количество названий и решили, что именно это сейчас будет наиболее интересно аудитории, – сказал режиссер. – Я бы не сказал, что такой выбор связан с каким-то огненным желанием сделать про эту категорию народонаселения историю. Просто это история про Москву».

Кастинга актеров как такового не было. Богомолов просто собрал тех, с кем работал раньше и хорошо знал, кто на что способен. Софья Эрнст и некоторые другие актрисы получили предложение сняться в пилоте, а затем в сериале, просто потому, что играли в богомоловских «Трех сестрах».

Экс-супруга Богомолова Дарья Мороз, которая в «Содержанках» исполнила женщину-следователя в кризисе среднего возраста, появилась перед публикой в эффектном костюме с животным принтом. Борта свободно сидящего пиджака слегка разошлись, демонстрируя бескомпромиссное отсутствие блузки. При этом лицо актрисы было исполнено такой доброжелательности, словно под пиджаком у нее имелся как минимум бронежилет. Мужчины-журналисты не сразу нашлись, что спросить в ситуации, когда о личном нельзя, а женщины уязвленно смолчали. Вопрос о том, пересекалась ли актриса на съемочной площадке с Ксенией Собчак, был отбит вежливым «нет» все с той же доброжелательностью.

«Моя героиня — максимально реалистичная, – говорила Дарья Мороз. – Эта история делалась как полудокументальная». Откровенные сцены, о которых актрису неоднократно спрашивали, оказались не самыми сложными. «В сериале есть очень большой блок семейных сцен — моей героини с ее мужем, – призналась Дарья Мороз. – Эти сцены достаточно драматические, о людях, которые находятся в состоянии расхода или «предрасхода». Сделать это деликатно и с большой энергией было сложно. Но мне кажется, у нас получилось».

Затем в кинозале собравшимся включили первую серию. Происходящее на экране публика приняла со сдержанной благодарностью, вежливо хохотнув на реплике Сергея Бурунова про «трахаться». Представление остальных персонажей прошло без массового выражения эмоций.

Проводником в мире секса и чистогана для зрителя должна стать героиня Софьи Эрнст. Девушка с мягкими каштановыми локонами приехала из Саратова. Она хочет в Москву и собственную галерею. В первый же день в столице просыпается от звуков громкого секса за стеной (в Петербурге за такое предлагали штрафовать еще лет пять назад). У девушки из Саратова большие удивленные глаза. Не меняя выражение этих глаз, она совершает две подлости подряд и тут же находит свое место в московской пищевой цепочке.

Женщина-следователь, которую играет Дарья Мороз, сношает собственного подчиненного и, едва прикоснувшись к шмоткам убитой гламурной девицы, слетает с катушек, как будто она не женщина, а сорокалетний мужик в поисках смысла жизни.

Звезда фильма «Кислота» Александр Кузнецов находится в кадре преимущественно голым. Секса, действительно много, но посмотреть не стыдно. Наряды – дорогие, интерьеры – богатые.

Наконец, на сцену перед погасшим экраном вынесли стулья для Дарьи Мороз и продюсера Ирины Сосновой. Константину Богомолову принесли сразу два стула, как будто на выбор. Лишний предназначался, видимо, для Ксении Собчак, которая обнаружилась в зале, когда включили свет. Но телеведущая осталась на своем месте и даже не подняла глаз от экрана смартфона.

Все персонажи показались аудитории холодными и неприятными, о чем зрители немедленно сообщили создателям сериала.

«А что они должны были сделать, чтобы показаться вам теплыми? Поплакать в кадре? Я не умею рассуждать о людях в терминах доброй душевности, – ответил на упрек зрителей Богомолов. – В Московском художественном театре были ежегодные капустники. Есть добрые капустники и злые. Я всегда был сторонником злых, саркастичных капустников. А добрые знаете как назывались у актеров? «Сладкая жопка». За милотой кроется обычно такое количество говна. А за большим количеством говна кроется настоящая жизнь, реальная искренность и сложность».

«В учебниках по созданию сценария сериала есть такое понятие как «подключение к персонажу», – добавила к этому Ирина Сосновая. – Мы намеренно, делая сериал для диджитала, имея возможности нарушать стандарты, не стали вшивать в первую серию героя, который подключил бы стандартного зрителя».

«Стандартный» зритель, действительно, не подключился. Первая серия уже двое суток свободно лежит в Youtube и собрала 7 тысяч просмотров, что для сериала про секс, красивую жизнь и ненавистную распущенную столицу все-таки маловато. У пиратов на торрент-сайтах сериал тоже ажиотажа не вызвал, если его где и раздают, то не более пары десятков человек.

«Российский зритель пока не имеет привычки платить за контент, – сказала Ирина Сосновая. -Российские видеоплатформы делают контент с большими бюджетами, чтобы формировать лояльную аудиторию, которая готова платить за просмотры, и двигают индустрию. А когда это все окупится — пока не понятно. Подписочные сервисы растут каждый год, но пока эти деньги несопоставимы с телевизионными бюджетами. Бюджет производства «Содержанок» мы не раскрываем, но он превышает бюджет производства обычного телепроекта».

Впрочем, в первой серии обнаружилась одна годная шутка, выбивающаяся из контекста. Героиня Марины Зудиной, жена высокопоставленного чиновника, строит мужа по телефону, пока ей делают педикюр. Повесив трубку, она смотрит на свою ногу и обнаруживает нарисованный на ногте большого пальца трехцветный флаг. «Я же просила бело-красно-синий, а не черно-желто-белый!» – возмущается она. Педикюрша отводит глаза. Видимо, клиентка, обитательница богатой митрополии, попросила-таки изобразить ей знамя империи, искренне считая свою родину таковой. А в империи, как известно, что-то человеческое если и есть, то разве что в глухой провинции. Но оно там и остается, а не тянется в Москву.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»