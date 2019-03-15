Аукцион редких в России настольных игр поможет бездомным

В Петербурге 16 и 17 марта пройдёт 8-й фестиваль настольных игр GaGaFest. В его рамках состоится благотворительный аукцион в пользу «Ночлежки».

В течение двух дней в культурном пространстве «Севкабель Порт» петербуржцы и гости города смогут сразиться в настольных играх. Посетителей ждут самые разные игры: весёлые и серьезные, простые и сложные, быстрые и долгие, детские и взрослые. Разобраться со всем этим многообразием поможет команда опытных игромастеров. В программе фестиваля также турниры, обучение, розыгрыши, викторины, лотереи, квесты, призы, развлекательная программа и многое другое.

В первый день фестиваля – 16 марта в 21.00 – организаторы проведут аукцион. На нём будут выставлены десять лотов.

«У вас есть шанс заполучить в коллекцию крутые настолки, которые не так просто достать в России. Приготовили для вас целых десять лотов. Все раскрывать не будем, но можем с уверенностью сказать, что среди них будут Arcadia Quest, Black Orchestra и CVlizations», – поделились некоторыми секретами организаторы.

Вырученные с продажи игр средства будут направлены в благотворительную организацию «Ночлежка», которая оказывает помощь бездомным людям.

Вход на фестиваль свободный. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.