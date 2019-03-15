Владимир Путин снял подозрения в опале генерала Умнова

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении уже бывшего начальника ГУ МВД Петербурга Сергея Умнова орденом. В документе для служебного пользования признаны его «особые личные заслуги перед Отечеством». Таким образом, фактически с генерала Умнова снято подозрение в неэффективном руководстве, которое обсуждали, в том числе, и в силовых кругах при его недавнем переводе в Москву. Или даже более.

По информации «Фонтанки», 14 марта Владимир Путин подписал указ № 101 о награждении генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова орденом Александра Невского. Заметим, что указ носит гриф «Для служебного пользования».

Петербург еще не забыл, как неожиданно развивалась кадровая интрига с начальником регионального ГУ МВД генералом Умновым. Сразу же после новогодних каникул «Фонтанка» информировала, что на его должность идет заместитель начальника по Ленобласти полиции главка полковник Ильин. Более того, полпредство по СЗФО уже запустило процедуру его проверки по силовым ведомствам. Накал был таков, что 30 января на встрече с петербургским ЗакСом Сергей Умнов открыто заявил, что не хочет покидать свой город. Затем наступила информационная пауза, родившая сочные слухи о борьбе чуть ли не башен Кремля за пост начальника главка. Чиновники и бизнесмены, принимающие решения, перебирали в разговорах фамилии Александра Беглова, Юрия Ковальчука, Валентины Матвиенко и даже Ротенбергов. Хоть какая-то ясность наступила 8 февраля, когда Владимир Путин указал Сергею Умнову на пост помощника министра МВД. За этим вновь пошли пересуды, мол, карьера Умнова закатилась. Ведь изначально летали предположения, что он станет заместителем министра. Эту серию политологии прервал очередной указ президента о назначении главой ГУ МВД столичного генерала Романа Плугина.

По мнению собеседников «Фонтанки» в центральном аппарате МВД РФ, новый указ от 14 марта о награждении Умнова «за особые личные заслуги перед Отечеством» фактически говорит о том, что Умнов ни в какой опале не находится.

«Наивно думать, что президент как бы извиняется за тот сумбур, что устроили, надеюсь, понятные всем силы, после которого Путин пошел на назначение Умнова помощником Колокольцева, – прокомментировали журналисту «Фонтанки» в столице, добавив: – Скорее, лидер подчеркнул, что Умнов в обойме».

Если эти экспертные мнения верны, то не исключено, что со временем Сергей Умнов может действительно стать замминистра. Последнее, безусловно, повлияет на тех, кто будет прислушиваться к его советам. Или наоборот.