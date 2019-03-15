Кремль прокомментировал претензии РПЦ на Спасо-Андроников монастырь

В Кремле ещё не сформировали позицию по поводу просьбы Русской православной церкви о передаче ей московского Спасо-Андроникова монастыря и прилегающего к нему здания Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта.

«Честно говоря, тема достаточно новая, позиция не сформулирована. Там есть музейные объекты, нужно учитывать при рассмотрении этого вопроса», — цитирует Пескова РБК.

Сегодня стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в конце января направил письмо в Росимущество с просьбой передать церкви комплекс Спасо-Андроникова монастыря, на территории которого расположен музей Рублева. Директор культурного учреждения Михаил Миндлин выступил против этой идеи. «Это невозможно, потому что тогда музей надо будет выкинуть на улицу», — отметил он.