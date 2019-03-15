Кремль прокомментировал претензии РПЦ на Спасо-Андроников монастырь
В Кремле ещё не сформировали позицию по поводу просьбы Русской православной церкви о передаче ей московского Спасо-Андроникова монастыря и прилегающего к нему здания Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта.
«Честно говоря, тема достаточно новая, позиция не сформулирована. Там есть музейные объекты, нужно учитывать при рассмотрении этого вопроса», — цитирует Пескова РБК.
Сегодня стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в конце января направил письмо в Росимущество с просьбой передать церкви комплекс Спасо-Андроникова монастыря, на территории которого расположен музей Рублева. Директор культурного учреждения Михаил Миндлин выступил против этой идеи. «Это невозможно, потому что тогда музей надо будет выкинуть на улицу», — отметил он.
Справка:
Русская православная церковь просит по закону о реституции передать постройки на Андроньевской площади, 10 и 11. Объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль Андроникова монастыря» включает в себя сохранившиеся части стен и башен XVII—XVIII веков, здание бывшего духовного училища 1810–1814 годов, настоятельные палаты 1670 года, Спасский собор начала XV века, братский корпус XVII века, одностопную трапезную палату 1504–1506 годов, церковь Михаила Архангела 1691 года и усыпальницу бояр Лопухиных. Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева находится в бывшей трапезной.